مزور :”المغرب تقدم ب12 مرتبة عالميا في مجال تطوير آخر التكنولوجيات الرقمية”

هبة بريس – مراكش

عبرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن اعتزازها بتنظيم بلادنا للنسخة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا 2024، مؤكدة على أن هذا العالم سريع التطور، و بات التحول الرقمي محركا أساسيا للابتكار والتنمية السوسيو اقتصادية وخلق فرص الشغل.

وأكدت الوزيرة أنه وانطلاقا من مقاربة التعاون جنوب- جنوب التي جعل منها الملك محمد السادس خيارا استراتيجيا وأولوية، كونها تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن الإفريقي، عكفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على انجاز عدد من البرامج والأوراش التي تصبو لتحقيق الريادة الرقمية للمملكة، مع إيلاء أهمية قصوى لتطوير الكفاءات والمواهب الرقمية باعتبارها المحرك الأهم للتحول الرقمي.

وكشفت الوزيرة عن وجود شركات مغربية وعالمية تقدم حلولا تهم تطوير آخر￼ التكنولوجيات الرقمية بما يخدم العالم، بحيث تقدمت المملكة ب12 مرتبة عالميا في هذا المجال لتصبح 28 على مستوى العالم. بالإضافة إلى كونها ثاني أفضل وجهة لترحيل الخدمات بإفريقيا. مثلما ارتفع رقم معاملات قطاع ترحيل الخدمات من 14.7 مليار درهم إلى 17.9 مليار درهم في السنتين الأخيريتين، بما نسبته 20 في المئة، وذلك بفضل تألق الكفاءات الشابة والمواكبة المتواصلة للحكومة والبنية التحتية المهمة.

واسترسلت الوزيرة بالقول :”كما أن عدد ًا من الشركات الناشئة المغربية تنشط في عدد من المجالات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفيما يهم الشركات الناشئة ومواكبتها، فقد أطلقنا آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة، بشراكة مع كل من صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير بما من شأنه تشجيع مستثمرين جدد على الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية، كما نواكبها في ولوج الأسواق من خلال شراكات مع مختلف الوزارات، كوزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة”

وأشارت الوزيرة فيما بخص مراجعة الإطار القانوني والمواكبة والتمويلات والولوج إلى الأسواق، إلى أن المملكة المغربية انتقلت، على مستوى التمويل بالمشاركة في رأس المال، من الرتبة 16 إفريقيا إلى الخامسة إفريقيا، بارتفاع استثنائي قدره 252%+ مقارنة بسنة 2022. مؤكدة على الاشتغال لتحقيق نمو أكبر.

ودعت الوزيرة بالمناسبة لزيارة رواق E-Gov، الذي يتضمن آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات العمومية الرقمية التي توفرها مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، والموجهة للمواطنين والمقاولات، مشيرة إلى أن حكومة المملكة المغربية ووعيا منها بأهمية تنويع الشركاء الدوليين، وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة بالولايات المتحدة الأمريكية مع شركة ”أوراكل“ الرائدة العالمية في￼ تكنولوجيا المعلومات يتم بموجبها توظيف أزيد من 1000 كفاءة مغربية التي ستطور الحلول السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي الحلول التي سيتم تسويقها عبر العالم.