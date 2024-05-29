“مستر كريزي” يعلن اعتزاله موسيقى “الراب” ويعلق: “فخور بما حققته”

هبة بريس – فن

أعلن الفنان المغربي الشاب عثمان عتيق المشهور بـ”مستر كريزي” MR CRAZY اعتزال موسيقى الراب.

وقال عتيق في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “انستغرام”: “بكل فخر وامتنان، أود أن أعلن اعتزالي من عالم موسيقى الراب بعد عشر سنوات من العطاء والإبداع. كانت هذه السنوات مليئة بالتحديات والإنجازات، وسعدت بمشاركة رحلتي الموسيقية معكم من خلال هذا النوع الفريد من الموسيقى”.

وتابع: “خلال هذه العشر سنوات، قدمت كل ما بوسعي لإثراء ساحة الراب بأعمال تلامس القلوب وتعبر عن آمال وآلام الناس. كان شغفي بالراب هو المحرك الأساس لكل خطوة اتخذتها، وأشعر بفخر كبير بما حققته”.

وأضاف “لا يسعني إلا أن أشكر جمهوري العزيز على دعمه المستمر وحبه الكبير. كنتم دائمًا مصدر إلهامي وقوتي. كذلك، أوجه شكرًا خاصًا لكل من تعاون معي من فنانين ومنتجين، وكل من أسهم في نجاحي”.

وختم تدوينته بالقول: “أود أن أوضح أن هذا القرار يأتي لتفريغي الكامل لموسيقى “تيكنو هارد”، التي وجدت فيها شغفًا جديدًا وأفقًا واسعًا للإبداع. أختتم مسيرتي في الراب بروح مليئة بالامتنان والفخر، وأتطلع إلى أن تبقى أعمالي في هذا المجال موسيقى تعزف في قلوبكم”.