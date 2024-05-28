المجموعة الإيطالية ” NUTI IVO ” تعتزم إحداث مدبغة عصرية بالمغرب

تم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والمجموعة الإيطالية للمدابغ ” NUTI IVO ” من أجل إحداث مدبغة عصرية بالمغرب.

وتمثل مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمجموعة فابرزيو نوتي، والتي تمتد خلال الفترة 2025-2029، استثمارا يزيد عن 131,2 مليون درهم، مع تحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 300 مليون درهم، أكثر من 90 في المائة منه موجه للتصدير، إضافة إلى خلق 265 منصب شغل مباشر.

ويقد ر الإنتاج اليومي بنحو 11.500 وحدة جلدية، ستزود بها المدبغة أساسا من المصادر المحلية. ويستجيب هذا المشروع الجديد لمنطق الاقتصاد الدائري والاستدامة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتلبية جزء من الاحتياجات الكهربائية للمدبغة، ومعالجة النفايات وتثمينها، وبالخصوص لإنتاج الأسمدة والأسمدة العضوية والجيلاتين.

وقال مزور، خلال مراسم التوقيع، إن “صناعة الدباغة في المغرب قطاع تاريخي يشهد تحولا سريعا في ظل التحديات والمتطلبات البيئية الحالية”.

وتابع أن ” المشروع الجديد للمدبغة العصرية لمجموعة NUTI IVO ينسجم تماما مع هذه الدينامية، باعتباره سيلبي متطلبات الأسواق المستهد فة من حيث الامتثال لشروط الجودة والمعايير البيئية وي رتقب أن يوفر مادة أولية متوسطة وعالية الجودة”.

كما اعتبر الوزير أن إنتاج المجموعة الإيطالية من شأنه أن “يمثل فرصة جيدة لمقاولات منظومة الجلد المغربية المتطلعة إلى تحقيق ارتقاء نوعي متميز”.

من جانبه، أبرز نوتي أن مذكرة التفاهم هذه تشكل مرحلة مهمة في عملية التوسيع بالمغرب، مشيرا إلى أنه بعد 15 سنة من الحضور النشط داخل البلاد، حان الأوان للمجموعة الإيطالية أن تمر إلى مستوى أعلى من خلال مضاعفة إنتاجها.

يذكر بأن مجموعة Nuti Ivo هي إحدى أبرز مجموعات المدابغ في إيطاليا، حيث تحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 150 مليون يورو وت شغ ل أكثر من 300 شخص.

وتتواجد المجموعة في المغرب منذ سنة 2010 من خلال مدبغة ش هارة المتواجدة بمراكش في المنطقة الصناعية لسيدي غانم. وتحقق هذه المدبغة رقم معاملات يزيد عن 109,3 مليون درهم، ويوجه إنتاجها أساسا للتصدير وخاصة نحو إيطاليا والصين وتايلاند.