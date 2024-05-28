لفتيت: خصصنا مليار درهم لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية

2024-05-28 / 16:31
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لبنى ابروك – هبة بريس

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأسواق الاسبوعية تعتبر مرفقا اقتصاديا يساهم في التنمية واستقرار الساكنة المحلية من خلال تقريب خدمات القرب وتوفير الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية ومصدرا ماليا مهما للجماعات.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن عدد الأسواق الأسبوعية يبلغ 822 سوقا “753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري”.

وتحدث الوزير عن إعداد برنامج وطني طموح خصص له غلاف مالي أولي يقدر بمليار درهم، لتأهيل وعصرنة هذه الأسواق عبر لتجاوز الاختلالات التي تعرفها والمتمثلة أساسا في تقادم البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض وذلك في اطار تشاركي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته تعمل على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري خاصة الأسواق الاسبوعية.

2024-05-28 / 16:31
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