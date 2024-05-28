لفتيت يكشف موعد جاهزية سوق الجملة بالرباط

لبنى أبروك – هبة بريس

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الرباط، سيكون جاهزا متم السنة الجارية أو بداية السنة القادمة .

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الأشغال متواصلة لنجاز سوق للجملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط، كما يتم التحضير لإنجاز 6 أسواق أخرى من الجيل الجديد على مستوى كل من مكناس وبركان والتي تم تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بها من طرف وزارة الداخلية، بالاضافة الى جهة مراكش اسفي وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة.

وأكد لفتيت على أن وزارته تعمل على إعداد اطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف الى تنظيم احداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الواجب توفرها بها بالاضافة تجاوز انماط التدبير الحالية.