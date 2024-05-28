مشروع ضخم لتهيئة مدارات عين الشقف الغابوية و تأمين مغارة “فريواطو” بتازة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نواصل في هذا الركن الخاص في هبة بريس، تسليط الضوء على المشاريع و الأوراش التي تشهدها بلادنا، في مختلف ربوع المملكة، و هاته المرة نحط الرحال بجهة فاس مكناس و بالضبط بمنطقة مولاي يعقوب و كذلك بتازة.

و في هذا الصدد، قام أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس-مكناس بزيارة تفقدية لكل من ورش تهيئة المدارات الغابوية لعين الشقف بعمالة مولاي يعقوب التي تشارف على الانتهاء، وورش تأمين مغارة فريواطو بإقليم بتازة.

وعلى إثر هذه الزيارة التي هدفت إلى الوقوف على نسبة تقدم أشغال هذه المشاريع، قدمت لأعضاء اللجنة، شروحات حول أشغال تهيئة هذه الأوراش، قبل القيام بجولة تفقدية لمختلف المرافق المنجزة بها.

وتهدف أشغال تهيئة المدارات الغابوية لعين الشقف بعمالة مولاي يعقوب إلى تطوير وضمان استدامة هذا الفضاء الغابوي وكذا تعزيز طاقته الاستقبالية عن طريق تطوير مرافقه الترفيهية.

فيما يهدف مشروع تأمين مغارة فريواطو بإقليم بتازة إلى تطوير السياحة الجبلية والاستغوارية وضمان حماية الزوار من السقوط المحتمل للحجارة.

وتنجز أشغال تهيئة المدرات الغابوية لعين الشقف على مساحة إجمالية قدرها 48 هكتار بغلاف مالي يناهز 9.44 مليون درهم فيما تتم أشغال تأمين موقع مغارة فريواطو بإقليم تازة على عمق 130 مترا، بميزانية إجمالية تتجاوز 12 مليون درهم.

وتجدر الإشارة الى أن مجلس جهة فاس مكناس يساهم ب 75% من إجمالي تمويل هذه المشاريع التي تنجز في إطار شراكة بين مجلس الجهة والشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT.

وقد حضر زيارة ورش تأمين مغارة فريواطو عامل إقليم تازة وأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس.