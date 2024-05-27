وكالة بيت مال القدس تطلق استراتيجيتها الرقمية 2024-2027

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، استراتيجيتها الرقمية برسم الفترة ما بين 2024 -2027، بحضور مقاولات ناشئة من القدس ورجال أعمال فلسطينيين.

وتأتي هذه الاستراتيجية، التي أطلقت تحت شعار” التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس”، لتتوج مسار رقمنة إدارة الوكالة وحيازة أولى شهادات احترام مقاييس الجودة العالمية ISO، وذلك من أجل تحديث وتطوير منظومتها الرقمية حتى تُواكب الطفرة التقنية، التي باتت تتيح فُرصا كبيرة أمام الشباب لتملك المهارات الكافية التي تجعله قادرا على إطلاق مشاريع مُدرة للدخل.

وبهذه المناسبة، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، عن إطلاق مشروع حاضنة المقاولات الناشئة الموجهة لشباب القدس في مجالات التجديد والابتكار (BMAQ Innovation HUB).

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، أن طفرة الرقمنة وسرعة انتقال التكنولوجيا تطرح تحديات كبيرة أمام المقاولات الناشئة التي تتلمس طريقها للنمو والثبات والاستدامة، بيد أنها تنطوي على فرص هائلة تجعل الشباب قادرين على إثبات ذواتهم في عالمنا المتغير، وهم الذين باتوا يتملكون، بالفطرة والنباهة، مفاتيح هذا العالم وأدواته.

وأضاف أنه لهذا الغرض كان لابد أن تنخرط الوكالة في هذه الطريق، لتمنح الفرصة لشباب القدس لتعزيز قُدراتهم على التكَيُّف ومواصلة طريقهم في مجالات التجديد والابتكار.

وتابع أنه ليس الشباب من حاملي المشاريع فقط هم من يستفيدون من الاستراتيجية الرقمية للوكالة، التي تحتضنها مكاتب “بيت المال بلاص” في قلب الدار البيضاء، بل تهم كذلك كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني في القدس.

وأشار إلى أن معالم استراتيجية الوكالة للرقمنة والتجديد والابتكار وضعت بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين وخبراء مغاربة وفلسطينيين وفق هندسة مرنة ومتدرجة تراعي الحاجيات المعبر عنها.

من جانبه ، قال إيهاب ناصر الدين رئيس وفد رجال الأعمال من القدس” أحيي وكالة بيت مال القدس على إتاحة هذه الفرصة المتميزة لوفد رجال الأعمال من القدس لزيارة المملكة المغربية، والمشاركة في حفل إطلاق استراتيجية الوكالة الرقمية للثلاث سنوات القادمة”، مضيفا أن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم القدس وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.

وتابع أنه تطبيقا لرسالتها الأصيلة وشعارها لسنة 2024، تستضيف الوكالة شبابا وصبايا فلسطينيين من رياديي الاقتصاد الرقمي، حيث ستحتضن انطلاقة مشاريعهم الرقمية وتواكبها عبر توفير الدعم المادي والتدريب المتخصص، معبرا عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على إشرافه الشخصي على وكالة بيت مال القدس الشريف، وتوجيهاته السامية وجهوده الكريمة في دعم القدس وصمود أهلها ونصرته للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وبهذه المناسبة، وقعت وكالة بيت مال القدس والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بحاضنة الأعمال الناشئة “BMAQ” Innovation HUB”.

كما تم، في إطار البرنامج ذاته، التوقيع على اتفاقيات لتمويل المنحة المخصصة لحاملي المشاريع من الشباب الفلسطينيين.

يشار إلى أن الوكالة تشارك، للعام الثاني على التوالي، في معرض “جيتكس إفريقيا” الذي ينظم بعد غد الأربعاء بمراكش، حيث تقيم رواقا تقدم فيه المقاولات الفلسطينية التي تستفيد من حاضنة المشاريع الناشئة، إضافة إلى البرامج والمشاريع الأخرى التي تندرج ضمن الإستراتيجية الرقمية للوكالة 2024-2027.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، لطيفة البوعبدلاوي، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدارالبيضاء، إسماعيل القباج، وممثل عن السفارة الفلسطينية، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة المغربية.