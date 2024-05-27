حماس: مجزرة رفح تحدٍ من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل

2024-05-27 / 19:25
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اعتبر القيادي بحركة “حماس” أسامة حمدان، الإثنين، أن توقيت تنفيذ إسرائيل مجزرتها الأخيرة بحق النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يؤكد تحديها لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في “مجزرة” إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اللبنانية بيروت: “لليوم 234 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة”.

وأضاف أن إسرائيل “تواصل ارتكاب أبشع المجازر والمذابح التي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، في استهتار منها بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية”.

ولفت إلى أن “آخر مجازر الاحتلال الإسرائيلي تلك كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيماتهم برفح”، الأحد.

واعتبر أن هذه المجزرة “جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل” في غزة، و”تنفي ادعاءها بوجود أماكن آمنة” بالقطاع

2024-05-27 / 19:25
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‫6 تعليقات

  1. يارب ياالله فرج عن اخواننا في غزة ياارحم الراحمين وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يارب العالمين وعجل بهلاك المعتدين الظالمين ياجبار السموات و الأرض..

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  2. أهل غزة يموتون حرباً ونحن نعتصر قهراً هم تنزف دماؤهم ونحن تنزف قلوبنا هم الشهداء ونحن المصابون الجراح هُـنـاك والألـم هُـنـا يـاغُـصة الـقـلب اللهم اغفر لنا تقصيرنا..

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  5. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم الله المستعان نسأل الله السلامه العافيه يارب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وثبت اقدامهم يارب العالمين..

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