تنتج أزيد من 300 ألف طن من اللحوم.. لفتيت يعدد اختلالات المجازر

لبنى ابروك – هبة بريس

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عدد المجازر داخل الوسط الحضري يبلغ 180 مجزرة، و 750 مذبحة بالوسط القروي، تمكن من انتاج أكثر من 300 الف طن من اللحوم سنويا.

وأكد لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن معظم هذه المجازر تعرف عددا من الاختلالات، من ضمنها تقادم بنياتها التحتية وغياب شروط السلامة والنظافة اللازمتين وافتقادها للتجهيزات الضرورية وغياب الصيانة وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.

وشدد لفتيت، على أن ضعف خدمات هذه المرافق يرتبط بمدى قدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بصيانتها، خاصة أن أغلبها لا تتوفر على الامكانيات المالية الازمة التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوطة بها.

ولفت المسؤول الحكومي، الى الشروع في مشاريع لتأهيل أو بناء مجازر جديدة تستوفي الشروط الصحية والتقنية اللازمة.