لفتيت: مستوى “النقل العمومي” في جل المدن لا يتلاءم مع “مغرب اليوم”

2024-05-27 / 16:38
2

لبنى ابروك – هبة بريس

اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مستوى النقل العمومي في جل المدن، لا يتلاءم مع “مغرب اليوم”، وليس بمستوى تطلعات المواطنين والمواطنات.

وأكد لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه تمت تجربة جميع الحلول ولم يتم التوصل الى حدود اليوم الى النموذج الأمثل في النقل العمومي.

وأضاف الوزير، أنه سيتم اقتناء 3500 حافلة خلال السنوات الثلاث القادمة، لمجموعة من المدن – انطلاقا من المدن الكبرى- من طرف الدولة وسيتم تكليف الشركات الخاصة بالتسيير، مسترسلا بالقول: “عندنا إشكال فالشركات المغربية، مكنلقاوش شركات للتسيير،، حشومة نجيبو شركات أجنبية باش تسير، خصنا نلقاو شركات مغربية”.

2024-05-27 / 16:38
2

مقالات ذات صلة

إلغاء شرط عقد الزواج لدخول الفنادق..القرار له خلفيات

2024-05-27 / 18:34

بـ4 مناطق.. الوزيرة بنعلي تكشف العثور على “الغاز الطبيعي”

2024-05-27 / 17:51

تنتج أزيد من 300 ألف طن من اللحوم.. لفتيت…

2024-05-27 / 17:00

تارودانت : مزارعو البطيخ الأحمر يتكبدون خسائر مادية كبيرة…

2024-05-27 / 15:23

حادثة سير تكشف تهريب أزيد من 500 كيلوغرام من…

2024-05-27 / 15:09

نشرة إنذارية: طقس حار من الثلاثاء إلى الخميس بعدد…

2024-05-27 / 14:30

بجنيف.. آيت الطالب يترأس جلسة عمل رفيعة المستوى

2024-05-27 / 13:34

إنزكان : صفقة سيارات بايت ملول تسائل دورية لفتيت…

2024-05-27 / 13:10

ظهور القط الأنمر بأصيلة يستنفر السلطات المحلية

2024-05-27 / 12:55

أمن سطات يستخدم جهازBOLAWRAP لتطويق شاب قاوم ضابط شرطة

2024-05-27 / 12:22

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى