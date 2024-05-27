لفتيت: مستوى “النقل العمومي” في جل المدن لا يتلاءم مع “مغرب اليوم”

لبنى ابروك – هبة بريس

اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مستوى النقل العمومي في جل المدن، لا يتلاءم مع “مغرب اليوم”، وليس بمستوى تطلعات المواطنين والمواطنات.

وأكد لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه تمت تجربة جميع الحلول ولم يتم التوصل الى حدود اليوم الى النموذج الأمثل في النقل العمومي.

وأضاف الوزير، أنه سيتم اقتناء 3500 حافلة خلال السنوات الثلاث القادمة، لمجموعة من المدن – انطلاقا من المدن الكبرى- من طرف الدولة وسيتم تكليف الشركات الخاصة بالتسيير، مسترسلا بالقول: “عندنا إشكال فالشركات المغربية، مكنلقاوش شركات للتسيير،، حشومة نجيبو شركات أجنبية باش تسير، خصنا نلقاو شركات مغربية”.