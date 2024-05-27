برلماني يسائل بنموسى حول تأخر افتتاح موسسات تعليمية بأكادير

وجه جمال الديواني البرلماني الاستقلالي عن دائرة اكادير ادوتنان سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى، حول تعثر اوراش المؤسسات التعليمية باكادير .

واشار البرلماني الاستقلالي في سؤاله ان مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية أكادير اداوتنان، قد عرفت تأخرا في انطلاق أشغالها و أخرى توقفا .

مضيفا ان هذا التأخر سينعكس سلبا على التحضير للدخول المدرسي المقبل (2024-2025) و انطلاق التسجيلات بمختلف المؤسسات التعليمية ، و توجيه و توزيع التلاميذ على المؤسسات التعليمية المستقبلية القريبة من روافدها و انسجاما مع عرض البنيات التحتية فضلا عن حاجيات التخطيط و التوجيه التربوي .

وكشف الديواني في سؤاله للوزير بنموسى ان الموسم الدراسي المقبل سيتم استقبال ما يناهز 10000 تلميذ و تلميذة موزعين على 10 مؤسسات مبرمجة .

مضيفا ان هذا الوضع يقلق المسؤولين الاقليمين ومعهم أولياء أمور التلاميذ، الذي سيتسبب حسب تعبيره في تعثر انطلاق الموسم الدراسي المقبل.

البرلماني الاستقلالي، تساءل عن التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية الكفيلة لاستكمال أشغال أوراش المؤسسات التعليمية بأكادير اداوتنان و توفير البنيات التحتية و الظروف الجيدة للتمدرس ؟؟.