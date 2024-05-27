تارودانت : مزارعو البطيخ الأحمر يتكبدون خسائر مادية كبيرة بسبب فيروس غامض
تكبد العشرات من مزارعي البطيخ الأحمر باقليم تارودانت، خسائر مادية تجاوزت نصف مليار سنتيم حسب إفادة بعضهم ل ” هبة بريس ” بسبب فيروس غامض أثر على جودة البطيخ من حيث اللون والطعم، وعلى مظهره الخارجي الذي صار مائلا للاصفرار، مما جعل قيمته المالية متدنية لا تتجاوز عشرين درهما للقنطار الواحد، وهو مبلغ زهيد يقول أحد المتضررين لا يغطي حتى تكاليف الجني والنقل والتسويق.
ورغم كل هذه الخسائر ، لم يجد الفلاحون من يساعدهم في طرق أبواب الوزارة الوصية من أجل إيفاد لجنة علمية للوقوف على أسباب المشكل وحيثياته وتحديد المسؤوليات في ظل ما يروج بين الفلاحين من تحميل المسؤولية لاحدى الشركات الموزعة التي يتهمونها بترويج بذور حاملة للفيروس.
يشار إلى أن اقليم تارودانت يعتبر، بالإضافة إلى زاكورة و إقليم شيشاوة، مزودا رئيسيا لأسواق المغربية بمنتوج البطيخ التي تنشط زراعتها بهذه الأقاليم رغم أزمة المياه .
10 تعليقات
اللهم احفضنا واحفض عبادك من كل امراض الدنيا
يجب معرفة هادا الفيروس لهده الفاكهة من اين لهم بهدا
يجب علا المعنيين بالامر بالتدخل السريع في الموضوع ومساعدت هؤلاء المنتجين في البطيخ ومعرفة سبب هدا الفيروس
قولتم البطاطيس يوجد بها فيروس والآن جاء دور البطيخ الأحمر كذالك أصيب بمرض غامض والله لم نعد نفهمكم الغلاء من جهة والفيروسات من جهة أخرى ومن نصدق !!!!
حتى وان كان به فيروس فأنا أحب تناوله ولا أستطيع الاستغناء عنه 😜😋
لدينا مهندسون زراعيون فكيف يعقل لا يعرفون هذا المرض الذي أصيب بطيخ الأحمر !!!
يجب على وزراة الفلاحة أن تقوم بوضع حل لمحاربة هذا المرض الذي يسبب خطر على صحة الإنسان وخاصة نحن المغاربة نحب تناول البطيخ الأحمر وخصوصا في فترة الصيف..
رغم نحن في الجهة الشرقية يكون الإنتاج قليل الحمدلله لم يصيب باي مرض ، ربما تقولون ذالك بسبب عدم زرعه لأنه يستهلك الكثير من الماء 🤣🤣
هناك مواد تستعمل من أجل إعطاء انتاج وفير بدون مراعاة صحة البشر المهم همهم الوحيد هو ربح المال بوفرة ، كنا نتناول البطيخ الأحمر بدون أن يصيبنا أي مرض حسبنا الله ونعم الوكيل.
المهم تكون خسائر مادية ولم تكن هناك خسائر بشرية، هذا نتيجة الربح السريع لا رقيب ولا حسيب.