تارودانت : مزارعو البطيخ الأحمر يتكبدون خسائر مادية كبيرة بسبب فيروس غامض

تكبد العشرات من مزارعي البطيخ الأحمر باقليم تارودانت، خسائر مادية تجاوزت نصف مليار سنتيم حسب إفادة بعضهم ل ” هبة بريس ” بسبب فيروس غامض أثر على جودة البطيخ من حيث اللون والطعم، وعلى مظهره الخارجي الذي صار مائلا للاصفرار، مما جعل قيمته المالية متدنية لا تتجاوز عشرين درهما للقنطار الواحد، وهو مبلغ زهيد يقول أحد المتضررين لا يغطي حتى تكاليف الجني والنقل والتسويق.

ورغم كل هذه الخسائر ، لم يجد الفلاحون من يساعدهم في طرق أبواب الوزارة الوصية من أجل إيفاد لجنة علمية للوقوف على أسباب المشكل وحيثياته وتحديد المسؤوليات في ظل ما يروج بين الفلاحين من تحميل المسؤولية لاحدى الشركات الموزعة التي يتهمونها بترويج بذور حاملة للفيروس.

يشار إلى أن اقليم تارودانت يعتبر، بالإضافة إلى زاكورة و إقليم شيشاوة، مزودا رئيسيا لأسواق المغربية بمنتوج البطيخ التي تنشط زراعتها بهذه الأقاليم رغم أزمة المياه .