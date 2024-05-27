حادثة سير تكشف تهريب أزيد من 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدخل برشيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قادت الصدفة عناصر الأمن بمدينة برشيد لاكتشاف عملية تهريب شحنة من المخدرات، و ذلك من خلال حادثة سير وقعت بمدخل المدينة.
و في التفاصيل، فقد وقعت حادثة سير يوم أمس بمدخل مدينة برشيد و هو ما دفع عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد لاكتشاف عملية تهريب 570 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت محملة على متن سيارة نفعية.
و تمكن تدخل عناصر الشرطة من حجز 18 رزمة من مخدر الشيرا على متن إحدى هاتين السيارتين، و قد جرى فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية في هذا الموشوع للوقوف على كافة الحيثيات و التفاصيل المتعلقة بالعملية.
5 تعليقات
ربي اكبير او بغا يفضحهم الله يهدي هدا البشر من هاد اللخدايم انتاع اللحرام
نحن في شهر الحرمات شهر الاستغفار والتكبير ووقوف عرفات ورغم هدا لازلنا نسمع لمتل هاته الاعمال في تجارة المخدرات
ليس هناك عيش في الحيات كالقمة الحلال ابعد الله عنا وعنكم طريق الحرام
لربما لو كانت ارواحهم دهبت في هده الحادثة لدهبو الى مولاهم لادين ولادنيا نيال الله العافية والمغفرة
بات المغرب يعيش هده الاعوام الاخيرة حرب الطرقات زائد حرب المخدرات كان الله في عون شباب الغد من هده الداهرة المدمرة لي حياتهم