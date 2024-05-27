حادثة سير تكشف تهريب أزيد من 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدخل برشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قادت الصدفة عناصر الأمن بمدينة برشيد لاكتشاف عملية تهريب شحنة من المخدرات، و ذلك من خلال حادثة سير وقعت بمدخل المدينة.

و في التفاصيل، فقد وقعت حادثة سير يوم أمس بمدخل مدينة برشيد و هو ما دفع عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد لاكتشاف عملية تهريب 570 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت محملة على متن سيارة نفعية.

و تمكن تدخل عناصر الشرطة من حجز 18 رزمة من مخدر الشيرا على متن إحدى هاتين السيارتين، و قد جرى فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية في هذا الموشوع للوقوف على كافة الحيثيات و التفاصيل المتعلقة بالعملية.