حادثة سير تكشف تهريب أزيد من 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدخل برشيد

2024-05-27 / 15:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قادت الصدفة عناصر الأمن بمدينة برشيد لاكتشاف عملية تهريب شحنة من المخدرات، و ذلك من خلال حادثة سير وقعت بمدخل المدينة.

و في التفاصيل، فقد وقعت حادثة سير يوم أمس بمدخل مدينة برشيد و هو ما دفع عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد لاكتشاف عملية تهريب 570 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت محملة على متن سيارة نفعية.

و تمكن تدخل عناصر الشرطة من حجز 18 رزمة من مخدر الشيرا على متن إحدى هاتين السيارتين، و قد جرى فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية في هذا الموشوع للوقوف على كافة الحيثيات و التفاصيل المتعلقة بالعملية.

2024-05-27 / 15:09
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‫5 تعليقات

  2. نحن في شهر الحرمات شهر الاستغفار والتكبير ووقوف عرفات ورغم هدا لازلنا نسمع لمتل هاته الاعمال في تجارة المخدرات

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  4. لربما لو كانت ارواحهم دهبت في هده الحادثة لدهبو الى مولاهم لادين ولادنيا نيال الله العافية والمغفرة

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  5. بات المغرب يعيش هده الاعوام الاخيرة حرب الطرقات زائد حرب المخدرات كان الله في عون شباب الغد من هده الداهرة المدمرة لي حياتهم

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