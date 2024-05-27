بداية من يونيو.. صيدليات المغرب ستشرع في بيع منتجات “الحشيش القانوني”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرر أن تشرع رسميا صيدليات المملكة في بيع منتجات القنب الهندي القانونية بداية من شهر يونيو القادم، و ذلك بعد أن تم استيفاء جميع الأمور التنظيمية.

و في هذا الصدد، فإن توزيع وبيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي سيتم فقط في الصيدليات، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها، و ذلك بداية من الشهر القادم.

و قررت السلطات أن ينطلق بيع و توزيع منتجات القنب الهندي بشكل حصري في الصيدليات فقط لضمان المراقبة و التتبع، خاصة أن التجربة جديدة و ما تزال تحتاج للوقت لتنظيمها بشكل أكبر في حال السماح ببيعها و توزيعها في نقاط بيع أخرى غير الصيدليات.

هذا و كانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب قد سبق و أفادت بأن أول محصول من القنب الهندي المقنن في البلاد بلغ 294 طنا عام 2023 بعدما وافقت السلطات على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية.

هذا المحصول عملت على زراعته و إعداده حوالي 32 جمعية و تعاونية بما يشمل 430 مزارعا لتغطية مساحة 277 هكتارا في مناطق الريف بشمال البلاد وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون.

و خلال الموسم الحالي، و هو الثاني بعد تقنين زراعة القنب الهندي، فقد أصدرت الوكالة الوصية على هذا النشاط، إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، 609 تراخيص من أصل 1063 طلبا تم النظر فيها ومعالجتها، إذ تم منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه؛ فيما تم منح 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 ترخيصا منها لأغراض صناعية، و7 تراخيص لأغراض طبية، و51 ترخيصا لأغراض التسويق، و54 ترخيصا لأغراض التصدير، و17 ترخيصا لأغراض استيراد البذور، و3 تراخيص لأغراض النقل.