انهيار عمارة بالدار البيضاء…لماذا لم يتم إعتقال أي شخص لحد الٱن ؟

نجت الدار البيضاء من كارثة حقيقية الخميس الفارط بعدما مكن التدخل السريع للسلطات المحلية من إخلاء عمارة سكنية من قاطنيها، قبل ساعة، من انهيارها.

بكل تاكيد …المغاربة غايسمعو ان تحقيق دقيق فتح في الموضوع وان المصالح المختصة باشرت الاستماع إلى بعض الأطراف …السؤال الواضح في هذا المقام …كيفاش حادث بحجم انهيار عمارة مازال ماسمعنا اعتقال أي طرف ؟

انهيار عمارة سبقه اهتزاز للبناية وظهور تصدعات بجدرانها دفعت السكان للاستنجاد بالسلطة التي امرت بالإخلاء الفوري للعمارة ومحيطها..هذا السكان واش سبق ليهم قدموا شكاية في الموضوع ؟ واش كانت مسجلة بمكتب الجهة المخول لها الاستماع اليهم ؟ او كانت شفوية ؟ …وألى كانت الشكاية فعلا وصلات للسلطة هل سيتم اعتبار الموضوع فيه تقصير أم سيكون المرور طيبا لا متابعة فيه ؟

المتداول ان هذا العمارة كانت فيها الاشغال لأيام قبل حدوث الانهيار ..فين كانوا المقدمين والشيوخ وفين كان القائد …هذا اذا استخضرنا ان عملية وضع ” ياجورة ” قدام باب اي منزل يستنفر المقاطعة بكل تلاوينها؟

المغاربة كاملين عارفين ان الاشغال من هذا النوع كتكون فيهم ” عين ماشافت قلب ماوجع ” خصوصا الى كان صاحبها متميز وله علاقات …واش يمكن للمغاربة في قادم الايام ايعرفو فعلا انه تم التستر على الاشغال وان العدالة ستلاحق اي كان علا شأنه او قل

نهار طاحت فيه العمارة …تسلسلت الاخبار وتناسلت ..كارثة بهذا الحجم ماحضراتش ليها رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، التي وقع الحادث بنفوذها الترابي…علاش …سؤال طرحوه المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي …يلزم خروج اعلامي لمعرفة تفاصيل الحادثة وسبب الغياب ..!!!

كاينة تداخلات كثيرة في الموضوع وكاين تخوف من محاولة طمس الحقيقة ..وكاين شبه اجماع على أنه مع مرور الوقت كلشي غاينسى …علاش كاين هذا التخوف …فقط لأن حادث بهذا الخطورة شاهده العالم بأكمله أومازال ماتعتاقل حتى واحد …

سقوط العمارة حدث مروع …عدم اعتقال أي أحد لغز .. ولا نمتلك من جواب سوى ….ربما التحقيقات متسارعة لضبط الموضوع …!!!!!!!