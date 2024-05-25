“أبو عبيدة ” يعلن أسر جنود اسرائليين بغزة والجيش ينفي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة اليوم السبت أن مقاتلي الحركة أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في غزة.

لكن الجيش الإسرائيلي نفى الواقعة، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي إسرائيلي”