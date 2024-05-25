وكالة بيت مال القدس تطلق إستراتيجيتها الرقمية 2024-2027 بالدار البيضاء

تُطلق وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الاثنين المُقبل بالدار البيضاء إستراتيجيتها الرقمية برسم الفترة ما بين 2024 – 2027 تحت شعار:”التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس”، بحضور مقاولات ناشئة من القدس ورجال أعمال فلسطينيين.

وستُعلن الوكالة بهذه المناسبة عن مشروع حاضنة المقاولات الناشئة الموجهة لشباب القدس في مجالات التجديد والابتكار (BMAQ Innovation HUB)، الذي ينقسم إلى فوجين موزعين على مرحلتين بميزانية سنوية مُمولة في إطار شراكة مع قطاعات حكومة مغربية، وبمواكبة فنية ومؤسساتية من شركاء آخرين.

كما تقدم الوكالة بذات المناسبة برنامج حماية الموروث الحضاري للمدينة المقدسة، من خلال منصة بيت المغرب في القدس، ومشروع العيادة النفسية الرقمية، ومنظومة التعليم عن بُعد، بالتعاون مع جامعة القدس، والمنصة الإلكترونية للتجارة الاجتماعية والتضامنية والتسويق (دلالة)، إضافة إلى تطبيقات “هيّا” (HAYYA) للألعاب والترفيه، وهي عبارة عن منصة تثقيفية موجهة للصغار واليافعين في فضائل بيت المقدس.

ويأتي هذا الإعلان ليُتوج مسار رقمنة الإدارة، وحيازة أولى شهادات احترام مقاييس الجودة العالمية ISO، ويعزز جهود الوكالة، تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لتحديث وتطوير منظومتها الرقمية حتى تُواكب الطفرة التقنية، التي باتت تتيح فُرصا كبيرة أمام الشباب لتملك المهارات الكافية التي تجعله قادرا على إطلاق مشاريع مُدرة للدخل.

وعلاقة بالموضوع، تُشارك الوكالة للعام الثاني على التوالي في معرض “جايتكس إفريقيا”، الذي ينطلق الأربعاء المقبل في مراكش وتُقيم رواقا تقدم فيه المقاولات الفلسطينية التي تستفيد من حاضنة المشاريع الناشئة، إضافة إلى البرامج والمشاريع الأخرى، التي تندرج ضمن الإستراتيجية الرقمية للوكالة 2024-2027.