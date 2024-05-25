الحفر والتنقيب عن كنز بمنزل كاد يسقط عمارة أخرى بمدينة برشيد

2024-05-25 / 15:29
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هبة بريس – متابعة

كادت عملية حفر وانقيب عن كنز في منزل، أن تتسبب في انهيار بناية سكنية في مدينة برشيد، وتكرار سيناريو “عمارة بوركون”.

وحسب مصدر محلي، فقد اوقفت المصالح الأمنية شخصا كان بصدد حفر والتنقيب عن كنز أسفل منزل بحي “أرلو”.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح السلطات المحلية شكلت لجنة مختلطة، حلت بعين المكان لمعاينة المنزل ، حيث تم إخلاء البناية من السكان للتأكد من سلامتها.

2024-05-25 / 15:29
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