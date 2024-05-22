الوقاية المدنية تتحكم في حريق مهول بشتوكة

2024-05-22 / 22:19
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تمكنت مصالح الوقاية المدنية بمعية السلطات المحلية والدرك الملكي، من محاصرة حريق كبير وقع عشية اليوم الاربعاء 22 ماي الجاري، بمنطقة تدارت سيدي بيبي، بإقليم اشتوكة أيت باها.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فقد شبت النيران في مخلفات فلاحية من بلاستيك البيوت المغطاة ،بصورة مفاجئة، قبل أن تمتد لتشمل مساحات واسعة بالجوار.

واستنفرت هذه الواقعة عناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان فور علمها بالخبر، حيث باشرت تدخلاتها من أجل السيطرة على الحريق الذي تصاعدت أدخنته في السماء.

وموازاة مع ذلك، فتحت السلطات المختصة بسيدي بيبي بحثا معمقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق وترتيب الجزاءات ذات الصلة بالموضوع.

2024-05-22 / 22:19
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