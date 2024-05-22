الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من عناصره في معارك قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من عناصره في معارك قطاع غزة، وفقا لما أفاد مراسل الحرة.

وفي الضفة الغربية، تتواصل عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة، والتي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طبيب ومعلم لليوم الثاني على التوالي، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأكد مراسل “فرانس برس” سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في داخل مخيم جنين للاجئين، بينما أطلق الجنود النار من آلياتهم المدرعة على شبان ملثمين وسط المدينة.

وأشعل شبان ملثمون إطارات مركبات انبعثت منها سحب كثيفة من الدخان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 24 شخصا بينهم 4 إصابات خطيرة، منذ صباح الثلاثاء.