الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من عناصره في معارك قطاع غزة

2024-05-22 / 21:26
0

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من عناصره في معارك قطاع غزة، وفقا لما أفاد مراسل الحرة.

وفي الضفة الغربية، تتواصل عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة، والتي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طبيب ومعلم لليوم الثاني على التوالي، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأكد مراسل “فرانس برس” سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في داخل مخيم جنين للاجئين، بينما أطلق الجنود النار من آلياتهم المدرعة على شبان ملثمين وسط المدينة.

وأشعل شبان ملثمون إطارات مركبات انبعثت منها سحب كثيفة من الدخان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 24 شخصا بينهم 4 إصابات خطيرة، منذ صباح الثلاثاء.

2024-05-22 / 21:26
0

مقالات ذات صلة

زوجتى نزيهة وحكومتي نظيفة”.. رئيس وزراء إسبانيا يرد على…

2024-05-22 / 20:22

بريطانيا.. شكوى ضد 5 وزراء لتورطهم في “جرائم تجويع…

2024-05-22 / 18:06

تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة في رحلة الرئيس الإيراني…

2024-05-22 / 17:26

فرنسا: الظروف لم تتهيأ للاعتراف بفلسطين

2024-05-22 / 16:22

لأول مرة بالسعودية.. عارضات عالميات لأزياء البحر

2024-05-22 / 15:32

بعد إسبانيا.. النرويج وايرلندا تعترفان بدولة فلسطين وإسرائيل تحتج

2024-05-22 / 14:16

سعار الكابرانات.. الجزائر تتهم المغرب بتجفيف سدودها المائية

2024-05-22 / 09:46

رئيس الحكومة الإسبانية يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين

2024-05-22 / 09:33
أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير

أيرلندا تحدد موعد اعترافها بالدولة الفلسطينية

2024-05-21 / 23:58

الرئاسة الإيرانية : الطقس كان “طبيعيا للغاية” خلال سير…

2024-05-21 / 23:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى