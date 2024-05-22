رئيس الحكومة الإسبانية يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين

2024-05-22 / 09:33
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هبة بريس – وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز أمام النواب الإسبان “الثلاثاء المقبل في 28 ماي ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

واتهم سانشيز، بنيامين نتانياهو بأنه “يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط للخطر”، من خلال سياسة “المعاناة والدمار” التي ينتهجها في قطاع غزة، مشيرا إلى “أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة”.

وشدد على أن “التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية”.

2024-05-22 / 09:33
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‫10 تعليقات

  1. قرار صائب يميز إسبانيا ومن ستلتحق بها من الدول الغربية عن نظيراتها اللاتي تصدر معسول القول في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومساندة القضايا العادلة لكنها في الممارسة الفعلية تطبق العكس عندما يتعلق الامر بمنطقة خارج منظومتها الحضارية

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  6. القضية الفلسطينية مثلها كقضية الصحراء المغربية لحد الآن لم يجد لها أي حل ، اعترافات من جميع الدول العربية والأوروبية ولكن كلها حبر على ورق…

    1
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  7. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، مع تكريس حماية السيادة الوطنية لدولة إسرائيل

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  9. إن الباطل كان زهوقا اسرائيل طولت أو قصرت ستنهزم والنصر لفلسطين بإذن الله تعالى.

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