رئيس الحكومة الإسبانية يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين

هبة بريس – وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز أمام النواب الإسبان “الثلاثاء المقبل في 28 ماي ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

واتهم سانشيز، بنيامين نتانياهو بأنه “يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط للخطر”، من خلال سياسة “المعاناة والدمار” التي ينتهجها في قطاع غزة، مشيرا إلى “أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة”.

وشدد على أن “التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية”.