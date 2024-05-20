سلطات سبتة المحتلة تجهز أماكن استقبال وذبـــ..ـح أضاحي العيد
عكفت السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة، على تجهيز أماكن بيع أضاحي العيد للساكنة المسلمة وكذا أماكن الذبح وفق ما أفادت به وسائل اعلام محلية بالثغر السليب .
وكشفت الصحافة المحلية ، أن السلطات الإسبانية اوفدت اطباء بيطريين لتفقد تلك الأماكن التي خصصت لبيع الأضاحي ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية .
وتجدر الاشارة إلى أن السلطات المحلية في سبتة المحتلة لا تسمح للساكنة باستيراد الخرفان من المغرب، حيث ستعمل مرة أخرى على توفير حاجيات الساكنة من الأضاحي القادمة من اسبانيا .