سلطات سبتة المحتلة تجهز أماكن استقبال وذبـــ..ـح أضاحي العيد

2024-05-20 / 20:16
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عكفت السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة، على تجهيز أماكن بيع أضاحي العيد للساكنة المسلمة وكذا أماكن الذبح وفق ما أفادت به وسائل اعلام محلية بالثغر السليب .

وكشفت الصحافة المحلية ، أن السلطات الإسبانية اوفدت اطباء بيطريين لتفقد تلك الأماكن التي خصصت لبيع الأضاحي ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية .

وتجدر الاشارة إلى أن السلطات المحلية في سبتة المحتلة لا تسمح للساكنة باستيراد الخرفان من المغرب، حيث ستعمل مرة أخرى على توفير حاجيات الساكنة من الأضاحي القادمة من اسبانيا .

2024-05-20 / 20:16
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