توفير 3800 منصب شغل.. مدينة “طنجة تك” تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات

هبة بريس – مكتب طنجة

أشرف عثمان بنجلون، رئيس مجلس إدارة شركة تهيئة طنجة تيك، بمقر بنك إفريقيا، بحضور عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و فؤاد بريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، على توقيع اتفاقياتي شراكة مع شركتين رائدتين على المستوى العالمي في مجال صناعة بطاريات السيارات.

و مثل الشركتين كل رئيس مجلس إدارة هايليانغ HAILIANG، السيد تساو جيانغو، ورئيس مجلس إدارة شركة شينزوم السيد بي طاو حيث سيغطي مشروع هايليانغ HAILIANG مساحة 30 هكتارًا وسيتضمن استثمارًا بقيمة 450 مليون دولار أمريكي انطلاقا من سنة 2024 مع خلق 1,800 فرصة شغل.

من جهته سيغطي مشروع شينزوم SHINZOOM مساحة 20 هكتارًا ويتضمن استثمارًا بقيمة 460 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من سنة 2024 مع توفير ما يناهز 2,000 فرصة شغل.

وتعتبر محطة التوقيع هاته، تجسيدا لعمل مثمر ودؤوب لمختلف المتدخلين المعنيين وطنيا وجهويا بتطوير هذا المشروع الوطني الرائد. وقد لعبت اللقاءات المثمرة في كل من المغرب والصين دورًا أساسيًا في التعريف بالمنطقة واستقطاب شركات عالمية و رائدة في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة تهيئة مدينة محمد السادس طنجة-تك (SATT) تقوم بتهيئة وتطوير مدينة صناعية وسكنية جديدة متكاملة وذكية تمتد على مساحة 2,167 هكتار في منطقة طنجة، وذلك في اطار ارادة استشرافية لإنشاء قطبا للتميز والريادة الصناعية قاريا وعالميا، وذلك تماشياً مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.