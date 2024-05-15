لا لاجتياح رفح”..وقفة بالمغرب تطالب بفتح المعابر بغزة
طالب عشرات المغاربة، مساء الثلاثاء، بالحيلولة دون اجتياح رفح، وفتح المعابر بقطاع غزة، خلال وقفة نظمت بمدينة الرباط للتنديد بالحرب إسرائيلية المدمرة على الفلسطينيين منذ نحو 7 أشهر.
ودعت إلى هذه الوقفة الجبهة المغربية لنصرة قضايا الأمة ، طالب خلالها المشاركون بضرورة إرسال المساعدات للقطاع بالنظر إلى الوضع الإنساني والاجتماعي الصعب.
ورددوا شعارات تشيد بالمقاومة وصمود الفلسطينيين.
ومن بين الشعارات التي رددوها: و”يا مقاوم سير سير نحو النصر والتحرير”، “عاشت فلسطين”، و”فلسطين ليس للبيع، لا احتلال لا تطبيع، “تحية فلسطينية لغزة الأبية، للمقاومة الأبية”، و”تحية للمرأة الغزاوية، رمز الفداء والتضحية”.
وبوتيرة شبه يومية تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
11 تعليقات
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب العالمين
يا معجزات الله اظهري في غزه العزه
نصر من الله وفتح قريب
نصركم الله أهل غزة وايدكم بجند من عنده
اللهم انصر المجاهدين
اللهم نصرك الذى وعدت آمين يارب العالمين
اللهم أنصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفرج كربهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم وكن عونا ونصيرا لهم يا رب العالمين
الله اكبر
الهم انصر المجاهدين في كل وقت وحين يارب العالمين
الآن نصر الله قريب بإذن لله
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب العالمين
اللهم إن الأرض أرضك و الجند جندك، و الأمر أمرك، وانت القوي العزيز، ف أنصر اهل غزة نصرا عزيزا، مُؤَزٌَرا تشفي به صدور قوم مؤمنين
لا للتدخّل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وشكراً.