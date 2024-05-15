اغتيال قائد ميداني من حزب الله بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

2024-05-15 / 10:57
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قُتل شخصان مساء الثلاثاء جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الاعلام الرسمي اللبناني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الضربة أدّت الى مقتل قائد ميداني بارز في حزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية الرسمية في لبنان: “أدّت الغارة بطيران العدو المسيّر التي استهدفت سيارة على طريق عام صور- الحوش إلى سقوط شهيدين”.

وأفاد مصدر مقرّب من حزب الله، بأن أحد القتيلين في الغارة الإسرائيلية كان قائدا ميدانيا للحزب.

ولاحقاً، نعى حزب الله في بيان حسين ابراهيم مكّي (55 عاما)، مشيراً إلى أنه “ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

ولم يحدّد الحزب الدور الذي كان يؤدّيه مكي في صفوفه ولا مهامه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مكي كان يشغل سابقاً مهام “قائد قوات حزب الله في المنطقة الساحلية” وكان مسؤولاً عن هجمات عدة ضد إسرائيل.

2024-05-15 / 10:57
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