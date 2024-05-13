الحبس النافذ لمعلمة وعشيقها بتهمة ” الخيانة الزوجية “

ادانت ابتدائية مراكش، معلمة وعشيقها بالحبس النافذ ، حيث قضت في حقها بثلاث اشهر حبسا نافذا ، وستة اشهر حبسا نافذا في حق عشيقها، وغرامة مالية للمطالب بالحق المدني ” الزوج ” ب عشرون ألف درهم مع اداء الصائر .

بالحبس النافذ في حق كل من المعلمة وعشيقها اللذان ضبطا بممارسة الفساد داخل سكنها الوظيفي.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لآسني باقليم مراكش، قد أعتقلت المعلمة وعشيقها ، بسكنها الوظيفي ، الكائن بدوار العسكر التابع لجماعة إيجوكاك، بعد محاصرته من طرف عدد من سكان الدوار .