عصابة “لفراقشية”تستولي على 15 رأس من الأغنام ضواحي قلعة السراغنة

علم ان دوار الخلوة السنوسيين التابع لجماعة الجبيل بدائر تملالت،اهتز على خبر سرقة 15. راس من الاغنام

وقال مصدر مطلع أن مواطنا تقدم لمصالح الدرك الملكي،بشكاية تفيد تعرض قُطعان أغنامه للسرقة على أيدي عصابة “الفراقشية”

وأكد الضحية أن عصابة الفراقشية تلجأ إلى قتل الكلاب عبر تسميمها لتسهيل عملية سرقتها.

وطلب الضحية في شكايته،بتوفير الأمن والقيام بدوريات أمنية للدرك الملكي بالمنطقة، قصد وضع حد لهذه الظاهرة التي تيتفحل قبل حلول عيد الأضحى،و التي تعرّض لها من طرف عناصر اجرامية مجهولة الهوية والسطو على 15 رأسا من أغنامه تم شحنها إلى وجهة مجهولة،