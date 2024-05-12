اسبانيا .. تكليف شركة “Ineco” لاعادة تقييم تكلفة النفق الضخم بين المغرب واسبانيا

2024-05-12 / 21:23
0

قالت صحف اسبانية ان الحكومة كلفت شركة الهندسة المملوكة للدولة Ineco بإعادة تقييم الجدوى والتكلفة المالية للنفق الذي ينتظر تشييده بين المغرب واسبانيا .

وقالت صحيفة “فوزبوبولي” الإسبانية، انه قد تم تكليف الشركة المذكورة لانجاز تقييم جديد للعمل الضخم قبل منتصف عام 2026 وتحديد بدائل البناء وجدواها”، بالإضافة إلى “دراسة السلامة المقابلة لها وتقدير التكلفة المالية لجميع الأعمال، بما في ذلك تلك الموجودة في الجانب المغربي”.

وتتراوح تقديرات التكلفة الأولية لمشروع النفق تحت البحر بين 5 و10 مليارات يورو، حسبما أفاد فوزبوبولي.

2024-05-12 / 21:23
0

مقالات ذات صلة

الوقاية المدنية بسطات تُجنِّب قيسارية شبح حريقٍ مهول

2024-05-12 / 23:05

الديستي” تسقط ” اسكوبار هوارة ” اكبر بارون بسوس

2024-05-12 / 22:25

طنجة..اقتحام شقق مفروشة واعتقال “باطرونات” بحي العرفان

2024-05-12 / 22:18

مراكش : الشرطة السينوتقنية تضبط كمية من ” الحشيش”…

2024-05-12 / 20:08

أكادير ..سائق متهور في حالة سكر يصيب مارة قبل…

2024-05-12 / 20:02

إحباط محاولة فرار 17 مغربيا من طائرة نزلت اضطراريا…

2024-05-12 / 18:22

تطوان..توقيف أربعيني هتك عرض قاصر

2024-05-12 / 18:07

“السرقة” بدراجة نارية.. “درك” تاهلة يوقف شخصين

2024-05-12 / 17:04

مقتل شاب وإلقاء جثته في سلة المهملات .. فوضى…

2024-05-12 / 13:44

أمن كازا يوقف صاحب “فيديو التريبورتور”

2024-05-12 / 13:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى