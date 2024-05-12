عزيز الرباح ينفي تأسيس حزب ويؤكد تفرغه للعمل المدني

كشف عزيز رباح، القيادي لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق أنه تفرغ للعمل المدني التنموي، وأنه لا علاقة له بأي عمل حزبي.

ونفى عزيز الرباح تأسيسه لأي حزب مؤكدا تفرغه للعمل المدني الذي يقتصر على خدمة الوطن

وسبق لعزيز الرباح ان اعتبر أن مشروع منظمة « رواد رابطة « الوطن أولا ودائما » للكفاءات والمبادرات »، هو مبادرة مدنية تنموية، لخدمة الوطن،

وسجل الأخير أن المغرب بات محتاجا، لأكثر من مبادرة مدنية، وإلى المئات منها، لأن مجال العمل مفتوح لكل أبناء الوطن، بالنظر إلى وجود تحديات كثيرة تنبغي مواجهتها