بعد فراره لحوالي 7 أشهر.. إلياس المالكي يسلم نفسه لأمن البيضاء

2024-05-11 / 15:17
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مصباح أحمد – الجديدة

بعد رحلة هروب دامت حوالي 7 أشهر، واختياره مدينة الدارالبيضاء ملجأ لاختبائه، بعد أن كانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أصدرت في حقه، شهر أكتوبر الماضي، برقية بحث وتوقيف وطنية، على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالا جنائية، قرر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، “اليوتوبر” الشهير (إلياس)، تسليم نفسه، ليلة أمس الجمعة، إلى دائرة أمنية، تابعة لولاية أمن الدارالبيضاء، والتي عمدت لتوها إلى إخطار مديرية الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني.

هذا، وبعد أن استوفت ولاية أمن الدارالبيضاء الإجراءات القانونية والمسطرية، قامت بتسليم “اليوتوبر”، الذي سلم نفسه، إلى أمن الجديدة، المطلوب لدى مصالحها الشرطية. حيث انتقلت فرقة من ال”بي جي” بالجديدة، ليلة أمس الجمعة، إلى الدارالبيضاء، وتسلمت من المصلحة الولائية للشرطة القضائية الناشط الموقوف، وجلبته من ثمة إلى المصلحة الأمنية المعنية بالجديدة، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث القضائي، وإحالته، بعد الاستماع إليه في مسطرة جنائية مرجعية، إلى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، للاشتباه في تورطه في أفعال جنائية ثقيلة، قد تصل عقوبتها المنصوص عليها، وفق مقتضيات فصول القانون الجنائي، في حال ثبوتها والإدانة، حد 10 سنوات سجنا.

2024-05-11 / 15:17
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