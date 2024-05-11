بفيديو مؤثر.. حكيمي يودع صديقه مبابي
هبة بريس – متابعة
بمقطع فيديو مؤثر، ودع اللاعب الجولي المغربي أشرف حكيمي صديقه النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد إعلان مغادرته باريس جيرمان.
ونشر حكيمي على خاصية “ستوري” مقطع فيديو لمبابي يعلن فيه رحيله عن النادي الباريسي وكتب فوقه بالفرنسية “شكرا”.
وكان مبابي قد أعلن يوم أمس الجمعة في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.
6 تعليقات
نعم الصداقة من طرف اللاعب أشرف حكيمي.
هذه من صفات المغاربة وحسن الأخلاق الإسلامية التي تربى عليها حكيمي اشرف .
مبادئ خلقية بالنسبة للاعب أشرف حكيمي.
الاعب قبل أن يكون لاعب كرة القدم يجب عليه ان. تجمع فيه روح وطنية شاملة الصفات الحسنة…
تحية وتقدير للاعب أشرف حكيمي على حسن الأخلاق الإسلامية التي ترعرع عليها.
نتمنى ان تدوم هذه الصداقة مدى الحياة حتى وان غادر باريس سان جيرمان أن تبقى بينهما، والله التوفيق والنجاح في مسيرتهم الكروية.