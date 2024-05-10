قاعدة جوية عسكرية مغربية “للدرون” قرب مليلية المحتلة تثير” قلق” اسبانيا

هبة بريس – الرباط

شرع المغرب في بناء قاعدة جوية عسكرية جديدة في الجزء العلوي من جبل غوروجو، وهي المنطقة التي تقع على بعد 20 كيلومترا فقط من سياج مليلية المحتلة .

وقالت صحيفة “إل إسبانيول”، أن الخطوة تأتي في سياق اتفاقية التعاون الجديدة بين المغرب وإسرائيل، والتي سيوقعها وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته للمغرب يومي 24 و25 نوفمبر القادم ، كما تطرقت الصحيفة المخاوف الاسبانية بخصوص تنامي القوة الجوية المغربية التي أضحت تتفوق على نظيرتها الإقليمية بكثير .

كما أشارت الصحيفة الاسبانية الى أن الاتفاق يروم تطوير صناعة وطنية مغربية لإنتاج طائرات بدون طيار من طراز “الكاميكازي”، مما سيعزز القوات الجوية الملكية المغربية. وفي المقابل، ستتمكن إسرائيل من إنتاج طائرات بدون طيار في المغرب بكميات كبيرة وبسعر أقل بكثير، مما سيسمح لها بوضع نفسها بشكل أفضل في أسواق التصدير، مع العلم أنها تعتبر أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، وقطاع الطيران حيث ان لدى شركة الصناعات الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلاً تشغيليًا في جميع أنحاء العالم.