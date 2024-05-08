“أسترازينيكا” تشرع في سحب لقاح كورونا من جميع أنحاء العالم
هبة بريس – وكالات
أعلنت أسترازينيكا، إنها بدأت بسحب لقاحها المضاد لمرض “كوفيد 19” من جميع أنحاء العالم بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة” منذ تفشي الجائحة.
وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، بحسب “رويترز”.
وأضافت الشركة “مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة”، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أقرت شركة الأدوية البريطانية السويدية في وقت سابق في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
وقدمت الشركة طلب سحب اللقاح في الخامس من مارس ودخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، بحسب صحيفة “تليغراف”
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من يتحمل مسؤولية ذالك..
شركة أسترا زينيكا تتحمل المسؤولية مسؤولية القانونية ..
عدد الوفيات في مستعملي هذه الجرعة لا يعد ولا يحصى ..
هل كان مقصودا ذالك أم أنه معتمدا..
اللهم احفظ عبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره..
الاعتراف بالخطإ فضيلة. كيفما كان الحال احترم هذه المقاولة ولكن في نفس الوقت النظر في تعويضات لجبر الضرر مهم وقد يفي بالغرض.
حسبي الله ونعم الوكيل
الجرعة الثالتة سببت لي مشاكل صحية لا زلت أعاني منها خصوصا ضعف عضلة القلب