حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهةً للإسرائيليين

هبة بريس – وكالات

أكدت حركة حماس أن أي عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهةً للجيش الإسرائيلي.

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وأضافت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، أن تحضيرات إسرائيل للهجوم على رفح تؤكد إصرار نتنياهو على المضي في الإبادة وتهربه من استحقاقات أي اتفاق.

من جانبه قال عزت الرشق القيادي في الحركة في بيان إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح.

وفي وقت سابق حذر قيادي كبير في الحركة، أن أمر الإخلاء الإسرائيلي “تطور خطير وسيكون له تداعياته”، حسب ما نقلت رويترز.