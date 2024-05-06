وزير الصحة: “المريض النفسي يمكن يتعالج فدارو”

هبة بريس – الرباط

اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، بغياب مستشفيات تتوفر على المعايير الحقيقة لعلاج الأمراض النفسية والعقلية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن المريض النفسي وجب اعتباره كباقي المرضى، ولا يجب اعطائه عناية وتوجيه خاصين.

وأضاف الوزير قائلا: “المريض النفسي ممكن نعالجوه فدارو، ليوم كاينة اشكالية مجتمعية، العائلات خصهوم يتقبلو المرض النفسي ماشي يتهربو منو ويعتابروه كيدير مشاكل، كما أننا حنا خصنا نوجدو ليه مراكز يمشي ليها”.