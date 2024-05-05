اكادير : ضبط شاحنتين مزورتين الوثائق في ملكية شركة كبرى بالبيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يباشر المركز القضائي التابع لسرية الدرك بأكادير ، تحقيقاته بخصوص عملية ” تزوير وثائق ” شاحنتين تم توقيفهما يوم امس الجمعة على الطريق السيار مراكش- اكادير.

الشاحنتين ” نصف مقطورة ” بحسب مصادرنا في ملكية احدى الشركات الكبرى الكائن مقرها بمدينة الدار البيضاء ،كانت متوجهة صوب مدينة أكادير.

وذكرت نفس المصادر ، أن عمليات المراقبة الروتينية للشاحنتين مكنت من إكتشاف مفاجأة كبيرة تمثلت في إكتشاف تضارب في وثائق الشاحنتين.

وأضافت ذات المصادر بأن يقظة العناصر الدركية مكنت من اكتشافها التزوير بعد عملية فحص سطحية أجريت على اطارهما الحديدي ليتضح ان الأرقام الموجودة بشهاده التسجيل لا تتطابق مع الموجودة على الإطار الحديدي ليتم توقيفهما و احالتهما على المركز القضائي بسرية أكادير طبقا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل تعميق البحث.