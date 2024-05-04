نظرة محمد خافي في دورالمؤثرين و تحمل المسؤولية للمخرجين مع الإشادة بالفنان يسار

2024-05-04 / 23:57
0

2024-05-04 / 23:57
0

مقالات ذات صلة

تطوان : اختتام فعاليات مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط…

2024-05-04 / 22:28

محمد خافي يكشف عن رحلته مع المخرج ادريس الروخ…

2024-05-04 / 18:57

مراكش..عمر أروجور يبدع في فن PopArt بوجه خفي ..وعلاقته…

2024-05-04 / 17:19

مواد التجميل الصحراوية حاضر بقوة في المعرض الدولي للفلاحة…

2024-05-04 / 13:48

مواد التجميل الصحراوية حاضر بقوة في المعرض الدولي للفلاحة…

2024-05-04 / 13:48

طنجة..خبراء ومسؤولين يناقشون موضوع “غسيل الأموال”

2024-05-04 / 13:22

مشاريع مستثمرون مغاربة يطلقون شركة نقل جوي جديدة ويختارون…

2024-05-04 / 12:31

أكبر دلاحة بأشهر سوق للدلاح في المغرب “سوق الكاموني”

2024-05-04 / 11:50

شركة نقل عالمية تصدم نظام الكابرانات وتعتمد خريطة المغرب…

2024-05-04 / 09:07

مدير الفلاحي لجمعية وايد : مشاركتنا بسيام للمساهمة في…

2024-05-04 / 04:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى