وهبي: “عدد من الوثائق ما عندها حتى قيمة وأجملها شهادة الحياة”

2024-05-21 / 17:16
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أية وثيقة تمكلها ادراة الدولة لا يمكن طلبها من المواطن بل يجب أن تطالب بها الإدارة المعنية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن عددا من الاجراءات و المساطر تزيد من إثقال كاهل المواطن، ومن ضمنها طلب وثيقة من المواطن بدل الإدارة أو ضرورة التنقل للحصول على الوثائق بدل طلبها وسحبها هاتفيا والكترونيا.

وتابع الوزير قائلا : “مجموعة من الوثائق لا قيمة لها وأورعها وأجملها وأحسنها شهادة الحياة، لحد الساعة لم أفهمها” يقول وهبي

2024-05-21 / 17:16
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