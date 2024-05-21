التمارين الرياضية ومنطق الفيّاق بكري.. فُرصة للّقاء أم محاربة للداء ؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

أظـــــــــهرت العديد من الدراسات، أن ممارسة التمارين الرياضية خاصة في صفوف النساء تعتبر من بين أنجع الوسائل للوقاية والتعافي من الأمراض الخطيرة والأورام المدمرة خاصة سرطان الثدي، كما أنها تقلل من فرص عودة المرض.

وقد برزت في الآونة ظاهرة التنافس على ممارسة الرياضات الصباحية من مشي وجري في صفوف النساء والرجال والشباب والشابات بشكل لافت، وقد بدت الفضاءات الترفيهية البيئية من غابات ومساحات خضراء بمداخل المدن ومخارجها قبلة مفضلة لهؤلاء، في محاولة منهم لنيل حصتهم من الرياضة، فيما فئات أخرى ترى في الأمر فرصة للقاء والتعارف بطعم “التسخينات الرياضية” ضمن ظاهرة اجتماعية ألقت بظلالها على المشهد حتى بات لزاما مناقشتها ودراستها من كل الجوانب للوقوف عن الأسباب الرئيسية وراء انتشارها بين صفوف مختلف الفئات.

قد يقول قائل جاحد، أو متعنت جاهل، إن كل هذا إنما هو من تجليات كاتب المقال ليس إلا.. ونحن نقول له: على مهلك يا هذا! فواقع الحال اليوم، ومع انتشار ما يسمى بــــ”عولمة التغذيةّ”، وابتعاد العديد من الأسر والعائلات عن الأغذية التقليدية واقتصارهم على المأكولات الجاهزة والسريعة كلها، عوامل وحسب آراء ذوي الاختصاص ساهمت بشكل مباشر في تفشي الأمراض والأسقام من سمنة وداء سكري وغيرها، ومعها باتت الدعوة إلى ممارسة الرياضة مطلبا ملحا من قبل الأطباء لمرضاهم، إذ أن مع كل زيارة لهذه الأخير ينصحك بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمحاربة هذه الأمراض التي قد تكون لا علاقة لها بالأمراض الوراثية، بل تعود بالأساس إلى بعض السلوكات الخاطئة التي اقتحمت خصوصيات الناس منها الجلوس لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر أو على المكاتب، وهو ما باتت معه ظاهرة ممارسة الرياضة أمرا لا مفر منه.

حركات تسخينية بطعم التعارف

في مقابل ذلك، أخذت هذه الظاهرة منحى مغاير عند كثيرين وخاصة منهم المراهقين والمراهقات حتى انتقلت العدوى حتى الذين بلغوا من العمر عثيا، والذين وجدوا في المناسبة فرصة للقاء وتوطيد العلاقات تحت نسيم الصباح العليل على طول الطرقات الرئيسية وفي الغابات والمنتزهات، منهن من اخترن لباس غير محتشم بعيد كل البعد عن اللباس الإسلامي الذي يضمن للمرأة كرامتها وحقوقها، حتى باتت في رأي كثيرين بمثابة فرصة سانحة للقاء والخروج باكرا من أجل تبادل أطراف الحديث تحت طائلة الممارسة الرياضية لمحاربة الداء….

الرياضة النسوية فرضت نفسها بفعل الانجازات المشرفة

وتبقى الرياضة النسائية، من المواضيع المثيرة للجدل على الرغم من الانجازات الكبرى التي حققتها العديد من البطلات في مختلف الرياضات، إلا أن عنصر التمييز بينهن وبين أشقائهن من الرجال في هذا المجال ما يزال يثير نوعا من الجدلية في ظل غياب ثقافة رياضية تضمن لهذه الفئة إلى حد ما نوعا من المساواة في ممارسة حقهن الرياضي.

وقد ساهمت الانجازات التي حققتها المرأة المغربية في الحقل الرياضي، في تنشيط روح التنافس بين الشابات اللواتي بتن يحلمن بتحقيق الألقاب سواء في صنف الرياضات الفردية أو الجماعية، وما الفوز الساحق والتتويج المستحق الذي بصمت عليه لبؤات الأطلس لكرة القدم وهن يدكن شباك الخصم في عقر داره، لخير دليل وأكبر محفز.

اكراهات قد تعترض ذلك

من أبرز الإكراهات التي قد تقف عائقا أمام تنشيط الدورة الرياضية النسوية ووارتفاع منسوب الانخراط فيها، نجد طبيعة المجتمع لمحافظ وبعض أفراده ممن لم يستوعبوا بعد التحول العالمي في هذا المجال، إذ يبقى إكراه نوعية الزي الرياضي الذي يسمح به الشرع قائما، وكذا ظروف ممارسة هذا الحق، وهو ما سيطرح اشكالية الممارسة الرياضية في علاقتها باللباس الإسلامي المحتشم، ولباس الغرب المستورد الذي يسمح للمرأة بإظهار معظم مفاتنها بطعم الملابس الفاضحة التي تبرز مفاتنها وأماكن الجمال فيها مما يُسيل لعاب “قناصي الفرص” من عشاق “التحرش” وأبطال الاعتداءات الجنسية، لاسيما وأن العديد من ممارسات الرياضة الصباحية يفضلن الأماكن البعيدة عن الأنظار ذات المسالك القروية الغير المعبدة والتي قد تشكل بالنسبة لهن خطرا مباشرا عليهن بسبب تربص المتربصين، وهو ما يقتضي توفير بيئة آمنة وصحية تحظر فيها كل أنواع المضايقات والعنف والرقابة.

الريــــــاضة النسائية في رأي الشــــــــريعة الاسلامية

اتفق معظم العلماء على أن ممارسة المرأة للرياضة ومشاركتها حتى في المسابقات الرياضية تبقى مباحة مادام لا يترتب عن ذلك ظهور لافت لمفاتنها أمام الرجال ضمن ما يعرف بـــ”التبرج”، إذ أن ممارستها للرياضة لا بدَّ لها وحسب رأيهم من وضع ضوابط شرعية تمنع الرجال من ملامستها أو مشاهدتها أو الاختلاط بها أو ظهورها بلباس يثير الاستغراب، والإسلام في هذا الباب نظم هذه الضوابط بقواعد عامة لحماية المرأة والمجتمع من الوقوع في التبرج والاختلاط، مستندين في ذلك على واقعة أُمِّنا عائشة رضي الله عنها التي كانت تسابق الرسول “ص” في الجري، فسبقته مرة وسبقها مرتين، وكان هذا في خلوة من الناس، كما أن المرأة خرجت لتحارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز مشاركة المرأة في الألعاب والمسابقات الرياضية، ولكن في إطار شروط شرعية وضعتها الشريعة الإسلامية، ومنها أن تلتزم بالزي الإسلامي الذي يستر جسدها ويكون مدربها من طينة جنسها، وأن لا أن يكون ذكرا.