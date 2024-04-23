المنصوري: أزيد من 8500 مغربي استفادوا من دعم السكن

هبة بريس – الرباط

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أن منصة الاستفادة من دعم السكن سجلت إقبالا كبيرا ومتزايدت من قبل المواطنين المغاربة.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن أزيد من 8500 مستفيد توصلوا بالدعم وتمكنوا من اقتناء سكنهم.

وأضافت الوزيرة في جواب تلته نيابة عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن 90% من أصحاب الطلبات تتوفر فيهم الشروط الاستفادة في أجل 30 يوم، كما يمكنهم تجديد التسجيل في حالة انتهاء مدة الأجل.

وأشارت المسؤولة الحكومية، الى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع فيدرالية المنعشين العقاريين وهيئة الموثقين وصندوق الايداع و التدبير لقييم نجاعة العملية، كما تتم برمجة جلسات عمل مع البنوك لنفس الهدف.