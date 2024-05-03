أمن أصيلة ينهي نشاط مروجة كوكايين

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية أمن مدينة أصيلة، ليلة امس الخميس 02 ماي الجاري ، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 36 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية .

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة أصيلة ، أثناء استعدادها للسفر على متن القطار صوب مدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 1 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و مبلغ مالي مهم و هاتف نقال .

وقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.