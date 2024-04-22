طاطا : العناية بالرعاة الرحل تثير استحسان هذه الفئة من المجتمع

بعد ان كانت السلطات العاملية بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة ، تتدخل من أجل فض النزاعات القائمة بين الحين والآخر ، بين الأهالي والرعاة الرحل ، بسبب الأضرار في المحاصيل .

هذه المرة جاء التدخل إيجابي جدا من عامل اقليم طاطا ، بعد ان أوصى المسؤول الترابي بضرورة العناية بالرعاة الرحل ، بمختلف جماعات إقليم طاطا، مع توفير الماء الصالح للشرب لهم ولماشيتهم.

وذكرت مصادر الجريدة ، ان عامل الإقليم دعا كافة المصالح الخارجية بالعناية الخاصة بالرحل وتتبع أحوالهم من صحة وماء ودعم للماشية.

كما أضافت ذات المصادر أنه تم استباق الزمن وتفعيل التعليمات وتوفير الماء الصالح للشرب لعدد من الرحل بمختلف المناطق المتواجدة بجماعة تسينت كسيدي علي أوعزا والربيب..

هذا التدخل الإيجابي لعامل الإقليم ، سوف تكون له آثار إيجابية لهذه الفئة من المجتمع المغربي ، كما ان تعميم العناية ليس فقط من السلطات بل حتى من المجتمع المدني للرعاة الرحل ، سيحد من حجم الإشكاليات والخلافات التي تقع بينهم وبين المزارعين بمختلف أقاليم جهة سوس ، فالمعاملة الحسنة تجلب المنفعة للجميع .