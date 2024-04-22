هل تنتظر الفنانة أمال صقر مولودها الأول من الرابور مسلم؟
هبة بريس – فن
أشعلت الفنانة آمال صقر، بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها الأخير.
وظهرت أمال صقر، في الفيديوهات المتداولة، ببطن منتفخ حاولت إخفاءه بلباس أسود فضفاض.
وتساءل النشطاء، حول احتمال حمل أمال صقر وانتظار مولودها الأول من الرابور مسلم.
هذا ويشار الى أن الثنائي تزوجا سنة 2019، بعد علاقة حب أثارت جدلا وضجة واسعتين.
7 تعليقات
هناك احتمال حمل أمال صقر وانتظار مولودها الأول
الله يرزقهم الذرية الصالحة
وعلاش زعما كخبيو خبر بحال هذا راه عادي
اظن انها كبيرة في السن لا يجوز لها الانجاب والله أعلم
نتمنى ان يكون حملها حقيقي.
رغم كبر سنها هل يمكن لها الإنجاب هههههههههههه
ذرية صالحة بإذن الله تعالى