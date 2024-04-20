“الشيخ سار” يطلق تطبيقا للزواج ويلزم المنخرطين بأداء 300 درهما

2024-04-20 / 15:50
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رباب نوي – هبة بريس

أطلق اليوتوبرز إلياس الخريسي الملقب ” بالشيخ سار”، بحر هذا الأسبوع، تطبيقا للتعارف بغرض الزواج باسم ” المعقول”، وخلق هذا التطبيق جدلا على منصات التواصل الإجتماعي.

واعتبر العديد من نشطاء السوشل ميديا أن هذا التطبيق يمثل استغلالا صارخا للدين لجني أرباح مادية.

كما جر تطبيق ” المعقول ” انتقادات لاذعة على “الشيخ سار”، خصوصا بعدما اشترط هذا الأخير سومة مالية للإنخراط تقدر قيمتها ب 100 درهم للنساء و 300 درهم للرجال.

ويلزم التطبيق المثير الراغبين في الإنخراط بملأ استمارة يجيبون فيها على السن والدخل المادي والمواصفات الجسمانية والسكن وكذا الجانب الصحي.

2024-04-20 / 15:50
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‫8 تعليقات

  5. فكرة جيدة وايجابية كان من المفروض ان تعالج الدولة مشكل ارتفاع نسبة العنوسة وذلك بتشجيع المقبلين على الزواج كتنظيم الزواجات الجماعية وكتقديم منحة للمتزوجين الجدد ومساعدتهم في الحصول على السكن.

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  8. هؤلاء هم تجار الدين حدرنا الاغبياء من المغاربة منهم جهارا لكن ينشبتون بهم و باديولوجياتهم اي يتمسكنوا حتى يتمكنوا بكلامهم المعسول قال الله قال رسوله حتى بداء بعض الاغبياء في تقديسهم و يطلبون منهم الدعاء لهم و لذويهم قمة الحقارة

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