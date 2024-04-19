مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة التي تُعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب عقد الخميس جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس، كما تم خلال هذه الجلسة الإعلان عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها.

وكان المجلس قد أعاد الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا له لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026).