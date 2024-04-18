البيجيدي يختار بوانو رئيسا للمجموعة النيابية بالغرفة الأولى

هبة بريس – الرباط

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا، برئاسة عبد العزيز عماري النائب الثاني للأمين العام، خصص لاختيار رئاسة المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، والترشيح لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.

وبخصوص رئاسة المجموعة النيابية بمجلس النواب، اقترحت المجموعة كلا من عبد الله بووانو (11 صوت في الدور الأول)، و عبد الصمد حيكر (08 أصوات في الدور الأول)، و مصطفى إبراهيمي (06 أصوات في الدور الثاني).

وبخصوص الترشيح لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب، اقترحت المجموعة كلا من عائشة الكوط (09 أصوات)، و عبد الصمد حيكر (06 أصوات)، و ثورية عفيف (05 أصوات).

وبعد اطلاع الأمانة العامة على مقترحات المجموعة النيابية والتداول أسفرت عملية التصويت السري على اختيار عبد الله بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.

كما صادقت الأمانة العامة بنسبة 87 % على ترشيح عائشة الكوط لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب.