بايتاس: أخنوش من بادر بطلب عقد جلسة برلمانية لتقديم الحصيلة الحكومية

2024-04-18 / 14:02
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هبة بريس – الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تأجيل جلسة تقديم حصيلة الحكومة بالبرلمان.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “الفصل 101 من الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة المرحلية أمام البرلمان اما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وبطلب من غالبية مجلس المستشارين.. والذي وقع أن السيد رئيس الحكومة هو من بادر بطلب عقد جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة الحكومية”.

وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “توصلنا الى اتفاق مع الغرفتين حول تاريخ عقد الجلسة، وهذا ينم على احترام الحكومة لعمل البرلمان وتقدير دوره واعتبار أنه الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية.”

وأكد بايتاس، على أن تأجيل جلسة تقديم الحصيلة الحكومية، جاء باقتراح من رئيس مجلس النواب الذي أخبر رئيس الحكومة بتعذر تشكيل هياكل الغرفة الاولى.

2024-04-18 / 14:02
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