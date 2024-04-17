الإمارات تسجل أعلى كمية أمطار منذ 75 سنة

هبة بريس – وكالات

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، الثلاثاء، أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا.

وأوضح أن الإمارات سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد أكد المركز الوطني للأرصاد أن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ”منخفض المطير”، يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة كميات أكثر من الأمطار.

وذكر المركز أن منطقة “خطم الشكلة” في مدينة العين، سجلت أعلى كمية أمطار في الدولة، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.