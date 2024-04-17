إيران: ردنا على إسرائيل كان مدروسا ودقيقا

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القوات المسلحة الإيرانية ضمان أمن البلاد، وأن العملية العسكرية ضد إسرائيل مؤخرا “أطاحت بقوة الكيان الصهيوني، وأن ردّ إيران كان مدروسا ودقيقا”.

وأضاف رئيسي خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني اليوم الأربعاء، إن “قواتنا العسكرية إحدى القدرات المهمة ليس فقط في المنطقة بل في العالم”.

وتابع:”يمكن لدول المنطقة الاتكاء على قدراتنا العسكرية”.

وأكد أن “الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، إبلاغ لواشنطن ومؤيدي إسرائيل أن قواتنا المسلحة قوية ومستعدة لمواجهة أي تهديد”، مشيرا إلى أن “أي تحرك إسرائيلي ضدنا ولو كان بسيطا سيواجه برد قوي وحاسم”.

وقال: “ردنا الأخير لو كان شاملا وواسعا لما بقي شيئا من الكيان الصهيوني”.

وأردف: “بعد “طوفان الأقصى” عملية “الوعد الصادق” كسرت هيمنة الكيان الصهيوني للمرة الثانية”.

وأوضح رئيسي: “ردنا اقتصر على استهداف موقعين عسكريين والعملية كانت رسالة محدودة ومدروسة ودقيقة”.