حوادث السير خلال أسبوع …حصيلة وأرقام

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2725 آخرون بجروح، إصابات 120 منهم بليغة، في 1912 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت ‏مصالح الأمن من تسجيل 30 ألفا و479 مخالفة، وإنجاز 4891 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 25 ألفا و588 غرامة صلحية.

وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و461 ألف و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3276 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4891 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 311 مركبة.